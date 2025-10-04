Customise les sacs confort médiathèque du Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

À l’aide d’une presse à chaud, viens apposer des visuels sur les sacs en tissu ! Les sacs seront ensuite disponibles dans chaque médiathèque du réseau, visibles et accessibles à tous.

Les sacs confort, qui contiennent du matériel adapté (lunettes de soleil, lunettes-loupe, balle anti-stress, lampe, réglette de lecture, casque anti-bruit) sont destinés à répondre aux besoins spécifiques de chacun et à apporter le confort nécessaire pour une visite apaisée de la médiathèque.

médiathèque du Poiré-sur-Vie 19 rue des Chênes 85170 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire 02 51 31 89 62

© CC Vie et Boulogne