Customise un miroir en Precious Plastic ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Mercredi 17 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Viens apprendre à recycler du plastique de manière fun et ludique pour customiser des miroirs.

Plonge dans un atelier pas comme les autres, où tu vas créer un miroir design, à base de plastique recyclé grâce aux machines Precious Plastic… et ta créativité.

Au programme :

– Découverte des machines de recyclage (broyeuse, découpeuse laser…)

– Choix des couleurs et fabrication de plaques en plastique recyclé

– Design libre et découpe laser ultra-précise

– Assemblage final pour repartir avec ton miroir complètement unique

Tu repars avec :

– Une déco originale, acidulée et engagée

– Une expérience fun entre art, réemploi et DIY

– Et peut-être… un ego boosté par ton propre reflet

Jauge : 5 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 30 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T17:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/customise-un-miroir-en-precious-plastic

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine