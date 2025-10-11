Customs Days Damery
Customs Days Damery samedi 11 octobre 2025.
Place du village Damery Marne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Tout public
L'Association « Damery en Fête » organise les Customs Days (exposition de camions, voitures et motos), les samedi 11 et dimanche 12 Octobre 2025.
Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées exposition de véhicules, concert, food trucks…
***Buvette & Restauration sur place*** .
Place du village Damery 51480 Marne Grand Est customsdays51@gmail.com
L'événement Customs Days Damery a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne