Customs Days Damery samedi 11 octobre 2025.

Place du village Damery Marne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Tout public

L’Association « Damery en Fête » organise les Customs Days (exposition de camions, voitures et motos), les samedi 11 et dimanche 12 Octobre 2025.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées exposition de véhicules, concert, food trucks…

***Buvette & Restauration sur place*** .

Place du village Damery 51480 Marne Grand Est customsdays51@gmail.com

English : Customs Days

