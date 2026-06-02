Cut the Alligator Place de la Mairie Rennes Samedi 22 août, 20h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Soul, funk]

Ces huit artistes à l’énergie contagieuse proposent une musique solaire mélangeant soul, funk, gospel, blues et jazz. Chaque chanson est un alliage de poésie et de groove, une ôde au lâcher-prise. Cut the Alligator se joue des conventions pour créer des mélodies généreuses et pleine de vie. Sur scène, une voix vibrante, des cuivres enflammés et une section rythmique puissante fusionnent pour une ambiance survoltée !

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T20:15:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T21:15:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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