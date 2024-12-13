Cut Up (lecture musicale) Médiathèque Violette Leduc Paris

Cut Up (lecture musicale) Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 13 décembre 2025.

Le 13 décembre 2024, Nesles était venu nous offrir un avant-goût de son dernier album à paraître en 2025. Il revient un an après, en tant que lecteur assidu et éclectique, nous proposant une performance musico-littéraire autour d’une sélection de textes allant de Julien Gracq à Lou Reed en passant par Rousseau, Thoreau, Patti Smith, Jocelyne Desverchère, Bukowski et bien d’autres.

La mise en son de la performance sera assurée par Mathieu Geghre et Franck Lobielti, complices de l’artiste en concert et en studio.

Barocco, le dernier album de Nesles, est sorti en mai 2025. Il a été plébiscité par la critique et a reçu le prix Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 2025 (Walden Musique/L’Autre Distribution). Il est empruntable à l’espace « Musique et Cinéma » de Violette Leduc à la cote 8 NES.

Nesles et ses musiciens sont en tournée cet automne :

6 Septembre : Les Vinzelles – Volvic

13 Septembre : Life is a Minestrone (1ère partie de Morning Star) – Charenton

15 Novembre : Les Bains Douches (1ère partie de BlauBird) – Lignières

20 Novembre : Les Balades Sonores (showcase) – Paris

21 Novembre : L’Archipel (Release Party) – Paris

29 Novembre : Charabia Festival – Reims

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20.

NESLES à la voix, Mathieu GEGHRE et Franck LOBIELTI à l’instrumentarium.

Le samedi 13 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T18:00:00+02:00_2025-12-13T20:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc