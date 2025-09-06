Cuvée des arts Couhé Valence-en-Poitou

L’association Cultures à l’Abbaye a le plaisir de vous inviter à l’exposition CUVÉE 2025 rassemblant 14 artistes. Leurs œuvres seront présentes dans le réfectoire des moines et le salon rouge du château. Cette exposition sera visible trois week-ends de suite. .

Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine culturesalabbaye@gmail.com

