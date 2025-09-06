Cuvée des arts Couhé Valence-en-Poitou
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20
L’association Cultures à l’Abbaye a le plaisir de vous inviter à l’exposition CUVÉE 2025 rassemblant 14 artistes. Leurs œuvres seront présentes dans le réfectoire des moines et le salon rouge du château. Cette exposition sera visible trois week-ends de suite. .
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine culturesalabbaye@gmail.com
