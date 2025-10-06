Cuvée givrée de la Foire aux Vins Colmar

Cuvée givrée de la Foire aux Vins

Avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-27

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-27

Une manière de faire battre le coeur de la FAV en hiver afin de se réchauffer tous ensemble !

Cette version hivernale, la Cuvée Givrée de la Foire aux Vins d’Alsace, la voici !

Il s’agit tout simplement de la petite sœur de notre Foire aux Vins d’Alsace.

Une petite sœur frileuse qui admire particulièrement sa grande sœur, mais qui aimerait bien avoir sa petite salle de jeux à elle, qui doit prendre sa place, faire un peu de bruit et même se rebeller gentiment.

Dans un format plus concentré, la Cuvée Givrée est bercée par l’esprit de la Foire aux Vins, avec en gros une ambiance festive, la mise en avant des vins d’Alsace, des concerts, un programme d’animations riche et des offres gastronomiques.

Une manière de faire battre le cœur de la Foire aux Vins même en hiver, pour que nous puissions nous réchauffer tous ensemble ! .

Avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

English :

A way to make the heart of the FAV beat in winter to warm up all together!

German :

Eine Möglichkeit, das Herz der FAV im Winter höher schlagen zu lassen, damit wir uns alle gemeinsam aufwärmen können!

Italiano :

Un modo per far battere il cuore del FAV in inverno per riscaldarsi tutti insieme!

Espanol :

¡Una forma de hacer latir el corazón del FAV en invierno para calentarse todos juntos!

