CVZ à la Saint-Valentin Chartres

À l’occasion de la Saint-Valentin, un décor iconique vous attend place Châtelet

L.O.V.E.

Venez capturer un instant unique devant le lettrage LOVE en solo, en duo ou entre amis. Ce samedi, une animation spéciale vous attend de 14h à 16h, en collaboration avec l’artiste CVZ Personnalisation du LOVE, tufting (tissage artisanal) et danse. Un spot photo incontournable pour célébrer l’amour sous toutes ses formes. 0 .

Place Châtelet Chartres 28002 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 91 33 65

English :

For Valentine?s Day, an iconic setting awaits you at Place Châtelet

