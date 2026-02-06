Ç’week-end j’ai marionnette Salle des fêtes Le Frasnois

Ç’week-end j’ai marionnette

Nouveau rendez-vous printanier et jurassien autour des arts de la marionnette C’Week-end, j’ai Marionnette, vous donne rendez-vous les 28 et 29 mars 2026 à la salle des fêtes du Frasnois. Au programme, 4 spectacles de compagnies du Jura (La Carotte, Parole et Marionnettes) et d’Alsace (L’Atelier du sous sol et L’Oyseau Lyre), un dîner-cabaret plein de saveurs et de surprises sur scène et dans la salle et, à l’entrée, une exposition de marionnettes du monde.

Dans cette première édition, des spectacles conviennent aux tout-petits (Les Matins de Piou Piou), d’autres aux enfants plus grands (Léon le jardinier, Histoire cousue main, Rosebud) et dans tous les cas, aux adultes sensibles à l’émotion, l’humour et la poésie.

Le dîner-cabaret fera alterner les étapes du menu (bio et local de préférence) avec les saynètes jouées par les artistes de compagnies professionnelles, et les interventions d’une compagnie amateure éphémère qui les préparera en février et mars (participation gratuite ouverte aux adultes et ados). Se renseigner auprès de l’association organisatrice.

Pour que chacune et chacun apprécie les spectacles dans les meilleures conditions, le nombre de places peut être limité. Il est donc fortement conseillé de réserver ! Et pour que les spectacles commencent à l’heure, il est demandé aux spectateurs d’arriver un peu avance. L’expo, le petit coin lecture et le bar à sirops sont là pour faire patienter. .

Salle des fêtes 2 route de Lacs Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

