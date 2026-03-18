Cyanotype – Atelier découverte Bibliothèque Tulitujou Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Atelier parents/enfants : mercredi 10 juin · 16h · durée 1h30 · Tulitujou · de 6 à 10 ans accompagnés · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINIl existe différentes manières de créer des images. Ici, sans appareil ni machine, venez découvrir une manière poétique de révéler un objet, une silhouette, un paysage… Une fois votre création en place, le soleil sera votre meilleur allié.Atelier parents/enfants : mercredi 10 juin · 16h · durée 1h30 · Tulitujou · de 6 à 10 ans accompagnés · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700

02 51 78 98 60



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