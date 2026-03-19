Cyanotype – Atelier découverte Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Atelier en autonomie : samedi 13 juin · 15h · durée 1h30 · Ormédo · tout public à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINIl existe différentes manières de créer des images. Ici, sans appareil ni machine, venez découvrir une manière poétique de révéler un objet, une silhouette, un paysage… Une fois votre création en place, le soleil sera votre meilleur allié.Atelier en autonomie : samedi 13 juin · 15h · durée 1h30 · Ormédo · tout public à partir de 10 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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