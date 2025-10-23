Cyanotype avec Jorge Torres Galerie Le Génie de la Bastille Paris

Cyanotype avec Jorge Torres Galerie Le Génie de la Bastille Paris jeudi 23 octobre 2025.

Dans le cadre de l’exposition « Familia », présentée du 21 au 26 octobre dans la galerie Le Génie de la Bastille, l’artiste portoricain Jorge Torres fera une démonstration de la technique du cyanotype. Ancienne méthode de tirage photographique, le cyanotype produit des œuvres de couleur bleu. Le jeudi 23 octobre à partir de 18:OO, Jorge Torres montrera le processus de base et les variantes qui lui ont permit de créer un style personnel plein de poésie. Les places son limitées, la réservation préalable est requise: (Facebook) EXPO »Familia ».

Démonstration de la technique du cyanotype avec l’artiste portoricain Jorge Torres

Le jeudi 23 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. Jusqu’à 5 ans.

Galerie Le Génie de la Bastille 126, rue de Charonne 75011 Paris

https://legeniedelabastille.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61580025519939