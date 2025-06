Cyanotype Ferme de la héronière Rennes

Cyanotype Ferme de la héronière Rennes Jeudi 24 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Impressions cyanotype de créations florales

Venez apprendre à faire des tirages photo en cyanotype pour imprimer vos créations florales et botaniques.

Le cyanotype est une technique d’impression photographique qui permet de réaliser des tirages en négatif monochrome bleu.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

Ferme de la héronière rue de la heronière rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine