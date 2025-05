Cyanotypes naturalistes d’Agnès Clairand – rue Hector Berlioz Les Gonds, 31 mai 2025 10:00, Les Gonds.

Charente-Maritime

Cyanotypes naturalistes d’Agnès Clairand rue Hector Berlioz Salle communale à gauche de l’Eglise Saint Vivien Les Gonds Charente-Maritime

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

2025-05-31

Agnès Clairand, présentera une rétrospective de son travail autour du cyanotype intuitif.

rue Hector Berlioz Salle communale à gauche de l’Eglise Saint Vivien

Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 79 97 contact@agnesclairand.com

English :

Agnès Clairand, will present a retrospective of her intuitive cyanotype work.

German :

Agnès Clairand, wird eine Retrospektive ihrer Arbeit rund um die intuitive Cyanotypie präsentieren.

Italiano :

Agnès Clairand presenterà una retrospettiva del suo lavoro con cianotipi intuitivi.

Espanol :

Agnès Clairand presentará una retrospectiva de su trabajo con cianotipos intuitivos.

