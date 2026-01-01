Cyanotypie

Wissembourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Découvrez l’univers créatif de la cyanotypie ! L’atelier vous offre une première plongée dans cette technique traditionnelle, vieille de près de deux siècles. Sur inscription.

Ce procédé d’impression à contact direct permet de peindre en utilisant des matériaux de la vie de tous les jours. L’atelier propose une première approche de cette technique traditionnelle, mise au point il y a près de deux siècles. Des œuvres abstraites uniques verront le jour au cours de cette journée. .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

English :

Discover the creative world of cyanotype! This workshop is your first introduction to this traditional technique, which dates back almost two centuries. Registration required.

