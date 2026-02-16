Cyber nettoyage de printemps Le MIX Mourenx

Cyber nettoyage de printemps

Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vos ordinateurs, téléphones et boîtes mail n’auraient pas besoin d’un peu de ménage par hasard ? Ils sont peut-être encombrés et tournent au ralentis ? Venez nettoyer vos fichiers dans la bonne humeur, afin de faire durer vos appareils. .

Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

