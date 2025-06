Cybersécurité maritime et portuaire risque global, réponses locales Campus Cyber Euromed Tour le Mirabeau Marseille 2e Arrondissement 1 juillet 2025 08:30

Cybersécurité maritime et portuaire risque global, réponses locales Mardi 1er juillet 2025 le mardi de 8h30 à 17h30. Campus Cyber Euromed Tour le Mirabeau 4 boulevard Jacques Saadé Quai d’Arenc Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La filière maritime et portuaire, un secteur d’excellence et d’attractivité pour la Métropole Aix-Marseille.Professionnels

Du fait de l’interconnexion des systèmes et de leur numérisation, c’est bien l’ensemble des acteurs, infrastructures portuaires, compagnies maritimes, acteurs de la logistique, transporteurs, chantiers navals, équipementiers, fournisseurs de services ou encore sociétés de classification ou organismes publics, qui sont désormais vulnérables au risque de cybersécurité. A l’échelle du territoire et de notre place portuaire, les conséquences d’une cyberattaque peuvent donc être systémiques. Dans le cadre du Festival Aix-Marseille Provence Capital Bleu , il semblait particulièrement crucial de pouvoir réunir l’ensemble des décideurs du territoire et au niveau national pour débattre et échanger des grands enjeux liés à la cybersécurité maritime et portuaire, et les réponses à y apporter à l’échelle de la Métropole.



Les objectifs :



Mobiliser les dirigeants de la filière maritime et portuaire pour faire de la cybersécurité un enjeu stratégique du territoire.

Positionner la métropole Aix-Marseille comme acteur national de la cybersécurité dans le domaine maritime.

Lancer le Groupe de Travail (GT) « cyber maritime » du Campus Cyber national en partenariat avec les Campus Cyber Normandie et Bretagne



Une journée pour comprendre, agir et coopérer :

Retour d’expérience & démonstration interactive

Ateliers sur les enjeux opérationnels, réglementaires et technologiques

Lancement du groupe de travail cybersécurité maritime des Campus Cyber territoriaux à l’échelle nationale

Cocktail déjeunatoire avec les dirigeants de la filière



Public visé :

Dirigeants d’entreprises du secteur maritime et portuaire, représentants de la filière et des organisations professionnelles, organismes publics … .

