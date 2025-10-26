Cycl’Aube Rose à la salle polyvalente de Le Mériot Le Mériot
Salle polyvalente Le Mériot Aube
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Le dimanche 26 octobre 2025 à partir de 10h
Cycl’Aube Rose Une journée pour la lutte contre le cancer du sein
Départ libre de 10h à 15h
8km à pieds (rando ou trail) 11km à vélo (VTT ou Gravel)
retour obligatoire à 17h pour clore la journée tous ensemble
L’intégralité des bénéfices au profit de la Ligue contre le Cancer .
Salle polyvalente Le Mériot 10400 Aube Grand Est +33 6 16 75 60 78
