Cycl’Aube Rose à la salle polyvalente de Le Mériot Le Mériot

Salle polyvalente Le Mériot Aube

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Le dimanche 26 octobre 2025 à partir de 10h

Cycl’Aube Rose Une journée pour la lutte contre le cancer du sein

Départ libre de 10h à 15h

8km à pieds (rando ou trail) 11km à vélo (VTT ou Gravel)

retour obligatoire à 17h pour clore la journée tous ensemble

L’intégralité des bénéfices au profit de la Ligue contre le Cancer .

Salle polyvalente Le Mériot 10400 Aube Grand Est +33 6 16 75 60 78

