Cycle Afrique-Antilles-Cuba Pressoir et Petit théâtre des Muses Dampierre-sous-Bouhy
Cycle Afrique-Antilles-Cuba Pressoir et Petit théâtre des Muses Dampierre-sous-Bouhy samedi 27 décembre 2025.
Cycle Afrique-Antilles-Cuba
Pressoir et Petit théâtre des Muses 12 Lieu-dit Valotte Dampierre-sous-Bouhy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 11:00:00
fin : 2025-12-28 16:00:00
Date(s) :
2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29
Nous poursuivons notre cycle Afrique-Antilles , à l’heure cubaine, avec une exposition de l’artiste Andrès Montalvan, sculpteur et plasticien.
Vernissage de l’exposition, le samedi 27 décembre à 18h à La Valotte. De belles sorties entre Noël et le jour de l’An. .
Pressoir et Petit théâtre des Muses 12 Lieu-dit Valotte Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 80 48 reserver@lesmuses-puisayeforterre.eu
English : Cycle Afrique-Antilles-Cuba
L’événement Cycle Afrique-Antilles-Cuba Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2025-11-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !