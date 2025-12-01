Cycle Afrique-Antilles-Cuba Pressoir et Petit théâtre des Muses Dampierre-sous-Bouhy

Cycle Afrique-Antilles-Cuba

Pressoir et Petit théâtre des Muses 12 Lieu-dit Valotte Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Début : 2025-12-27 11:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29

Nous poursuivons notre cycle Afrique-Antilles , à l’heure cubaine, avec une exposition de l’artiste Andrès Montalvan, sculpteur et plasticien.

Vernissage de l’exposition, le samedi 27 décembre à 18h à La Valotte. De belles sorties entre Noël et le jour de l’An. .

Pressoir et Petit théâtre des Muses 12 Lieu-dit Valotte Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 80 48 reserver@lesmuses-puisayeforterre.eu

