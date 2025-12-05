Cycle Ayurveda Le 13 Arbois

Cycle Ayurveda

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : 15 – 15 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27

Cycle Ayurveda

Quatre dates, possibilité de participer à un atelier, plusieurs ou au cycle complet.

L’ayurveda (Science de la Vie) est le plus ancien système de santé du monde. Reconnu par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’Ayurveda se révèle une source profonde de bien-être, de prévention et de santé. Ses enseignements précieux ont aujourd’hui dépassé les frontières indiennes et nous invitent à revenir à la santé fondamentale de notre trilogie corps-mental-esprit.

L’ayurveda nous propose de mieux nous connaître pour mieux nous équilibrer, aux plans physique, physiologique, énergétique, mental. A partir de la détermination de notre constitution individuelle, l’ayurveda nous offre des lignes de sagesse pour ajuster notre mode de vie, notre alimentation, notre activité et nos rythmes physiques et mentaux.

Des ateliers pour mieux se connaître

Les ateliers en groupes restreints sont proposés pour que chacun.e puisse profiter pleinement d’un partage ajusté. Chaque participant.e pourra déterminer sa constitution singulière, comprendre ce qui lui est bénéfique ou moins approprié dans les divers domaines de la vie quotidienne. Deux pratiques de yoga sur chaise seront proposées au cours de chaque atelier (une 1ère en lien avec le cours, une 2ème relaxante).

Vendredis

– 5 décembre déterminer sa constitution

– 30 janvier ajuster son mode de vie

– 27 février équilibrer son alimentation

– 27 mars qu’avons nous appris ?

Une séance de yoga sur chaise vous sera proposée avant et après les ateliers et quelques pistes pour une meilleure connaissance de soi être à l’écoute, mode de vie, alimentation.

ATELIER 1 Déterminer sa constitution

– une approche générale de l’Ayurveda (=science de la Vie)

– Les 5 éléments et les 3 constitutions (les 3 constitutions vata (air), pitta (feu), kapha (terre) sont un concept clé de l’ayurveda qui permet de déterminer sa constitution individuelle).

– La détermination de la constitution individuelle morphologie, métabolisme, approche émotionnelle et mentale

ATELIER 2 Ajuster son mode de vie

– Rappel des 3 constitutions

– Equilibrer son mode de vie selon les saisons, les changements climatiques, le lieu d’habitation

– Recommandations selon la constitution.

ATELIER 3 Equilibrer son alimentation

– Rappel des 3 constitutions

– Agni le feu digestif Ama les toxines

– Les principes généraux d’une alimentation équilibrée pour chaque constitution

– Les premiers principes d’application dans notre vie quotidienne *

ATELIER 4 Qu’avons-nous appris ?

– Rappel des constitutions

– Bilan les applications dans notre vie quotidienne. Mise en commun de nos expériences

– Quelques pistes pour un printemps et un été ayurvédiques (pratiques de yoga, alimentation).

POUR QUI ?

pour tous.tes ceux.celles qui veulent mieux se connaître, qui sont intéressé.es par une meilleure santé grâce à la prévention, qui veulent équilibrer leurs énergies physiques et mentales.

COMMENT ?

travail en groupe restreint (12pers.) et parfois par 2 ou 3. Alternance entre travail en ateliers et séances de yoga liées au thème de l’atelier

Le dialogue et l’écoute seront favorisés, car nous apportons toujours par notre expérience une petite pierre à l’édifice de l’autre dans sa recherche pour une meilleure connaissance de lui-même…

En aucun cas, il ne sera question de soins par médicaments ou diverses potions magiques … Juste de prévention et recommandations au quotidien.

Renseignements auprès de Martine Billerey Lips (Yoga Pour Tous)

Professeure de yoga depuis 1996: Yoga-thérapie, cours individuels et collectifs, stages, ateliers de méditation, prévention de la santé par l’ayurveda, science de la vie issue de la tradition indienne.

Le 13 .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com

English : Cycle Ayurveda

German : Cycle Ayurveda

Italiano :

Espanol :

L’événement Cycle Ayurveda Arbois a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA