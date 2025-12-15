Cycle calendal au Palais du Roure Palais du Roure Avignon

Cycle calendal au Palais du Roure

Pour célébrer les traditions de Noël en Provence, le Palais du Roure, temple de la culture provençale, présente son traditionnel cycle calendal avec la crèche et la table des 13 desserts de mi décembre à mi janvier.

English : Cycle calendal au Palais du Roure

To celebrate the traditions of Christmas in Provence, the Palais du Roure, a temple of Provencal culture, presents its traditional calendrical cycle with the crib and the table of 13 desserts from mid-December to mid-January.

