Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne – Quel avenir pour la transition énergétique ? Maison Heinrich Heine Paris mardi 25 novembre 2025.
Ce cycle vise à questionner les grands enjeux politiques qui se
posent pour l’Allemagne, qui fait face à plusieurs bouleversements sur
les plans géopolitique, sécuritaire, économique et de politique
intérieure. Ces évolutions politiques affectent fortement les relations
franco-allemandes, déterminantes pour l’avenir de l’Europe. Ce format
tient à engager un débat d’actualité autour de la politique allemande.
Avec l’arrivée du nouveau gouvernement fédéral allemand et le passage
des Verts dans l’opposition, la question de l’avenir de la transition
écologique se pose. Celle-ci doit concilier compétitivité industrielle,
emploi et cohésion sociale, et constitue une opportunité de
modernisation des infrastructures énergétiques tout en réduisant la
dépendance aux énergies fossiles. Dans ce contexte, la coopération
franco-allemande à l’échelle européenne reste essentielle, notamment
dans le cadre d’un rapprochement et d’une coopération relancée dans le
domaine de l’énergie.
Introduction par Paul Maurice, secrétaire général, Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa), Ifri. Avec l’intervention de Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre énergie et climat de l’Ifri ; Sven Rösner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique et Jeanette Süß (mod)
chercheuse au Cerfa à l’Institut français des relations internationales (Ifri).
Cycle de petits-déjeuners débats organisés par le Cerfa/Ifri en partenariat avec la Maison Heinrich Heine.
Le mardi 25 novembre 2025
de 09h00 à 10h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris