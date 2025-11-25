Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne – Quel avenir pour la transition énergétique ? Maison Heinrich Heine Paris

Ce cycle vise à questionner les grands enjeux politiques qui se

posent pour l’Allemagne, qui fait face à plusieurs bouleversements sur

les plans géopolitique, sécuritaire, économique et de politique

intérieure. Ces évolutions politiques affectent fortement les relations

franco-allemandes, déterminantes pour l’avenir de l’Europe. Ce format

tient à engager un débat d’actualité autour de la politique allemande.

Avec l’arrivée du nouveau gouvernement fédéral allemand et le passage

des Verts dans l’opposition, la question de l’avenir de la transition

écologique se pose. Celle-ci doit concilier compétitivité industrielle,

emploi et cohésion sociale, et constitue une opportunité de

modernisation des infrastructures énergétiques tout en réduisant la

dépendance aux énergies fossiles. Dans ce contexte, la coopération

franco-allemande à l’échelle européenne reste essentielle, notamment

dans le cadre d’un rapprochement et d’une coopération relancée dans le

domaine de l’énergie.

Introduction par Paul Maurice, secrétaire général, Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa), Ifri. Avec l’intervention de Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre énergie et climat de l’Ifri ; Sven Rösner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique et Jeanette Süß (mod)

chercheuse au Cerfa à l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Cycle de petits-déjeuners débats organisés par le Cerfa/Ifri en partenariat avec la Maison Heinrich Heine.

Le mardi 25 novembre 2025

de 09h00 à 10h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/11-novembre/cycle-ce-qui-fait-bouger-l-allemagne +33144161326 https://www.facebook.com/events/1599817144723062/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1599817144723062/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D