Cycle ciné à Entrains-sur-Nohain Salle des mariages Entrains-sur-Nohain

Cycle ciné à Entrains-sur-Nohain
Salle des mariages Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain Nièvre
Début : 2026-03-24 14:30:00
fin : 2026-03-24 16:30:00
Cycle ciné à Entrains-sur-Nohain avec au programme
Mardi 24 Février un sac de billes Drame de Christian Duguay 1h54 France
Mardi 24 Mars Le corps de mon ennemi Drame, policier, thriller de Henri Verneuil 2h France
Mardi 21 Avril A l’ancienne Comédie de Hervé Mimran 1h30 France
Adhésion obligatoire à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay (12€) Séances gratuites Goûter partagé en fin de séance Transport sur demande à l’ESCVS .
Salle des mariages Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
