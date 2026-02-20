Cycle ciné à Menou Salle des fêtes Menou

Cycle ciné à Menou

Salle des fêtes Rue des Écoles Menou Nièvre

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23 16:30:00

2026-03-23 2026-04-20

Cycle ciné à Menou avec au programme

Lundi 23 Février un sac de billes Drame de Christian Duguay 1h54 France

Lundi 23 Mars Le corps de mon ennemi Drame, policier, thriller de Henri Verneuil 2h France

Lundi 20 Avril A l’ancienne Comédie de Hervé Mimran 1h30 France

Adhésion obligatoire à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay (12€) Séances gratuites Goûter partagé en fin de séance .

Salle des fêtes Rue des Écoles Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

