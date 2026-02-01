Cycle ciné à Varzy Rue Jacques Amiot Varzy

Cycle ciné à Varzy

Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy Nièvre

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-03-27 16:30:00

2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24

Cycle ciné à Varzy avec au programme

Vendredi 27 Février un sac de billes Drame de Christian Duguay 1h54 France

Vendredi 27 Mars Le corps de mon ennemi Drame, policier, thriller de Henri Verneuil 2h France

Vendredi 24 Avril A l’ancienne Comédie de Hervé Mimran 1h30 France

Adhésion obligatoire à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay (12€) Séances gratuites Goûter partagé en fin de séance Transport sur demande à l’ESCVS .

Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

