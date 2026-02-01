Cycle ciné à Varzy Rue Jacques Amiot Varzy
Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-03-27 16:30:00
Date(s) :
2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24
Cycle ciné à Varzy avec au programme
Vendredi 27 Février un sac de billes Drame de Christian Duguay 1h54 France
Vendredi 27 Mars Le corps de mon ennemi Drame, policier, thriller de Henri Verneuil 2h France
Vendredi 24 Avril A l’ancienne Comédie de Hervé Mimran 1h30 France
Adhésion obligatoire à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay (12€) Séances gratuites Goûter partagé en fin de séance Transport sur demande à l’ESCVS .
Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
English : Cycle ciné à Varzy
