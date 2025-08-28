Cycle cinéma de l’exposition « Animal !? » Fonds Hélène et Edouard Leclerc Landerneau

Cycle cinéma de l'exposition « Animal !? »

Cycle cinéma de l’exposition « Animal !? »

Fonds Hélène et Edouard Leclerc 4 Rue des Capucins Landerneau Finistère

Début : 2025-08-28 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-22 2025-10-29

Jusque fin octobre, le FHEL et le cinéma Les Studios s’associent pour proposer plusieurs films en lien avec la thématique de l’exposition Animal!?

Au programme

Jeudi 28 août à 20h La planète des singes Franklin Schaffner.

Jeudi 4 septembre à 20h La belle et la bête Jean Cocteau.

Jeudi 11 septembre à 20h Rosalie Stéphanie Di Giusto.

Jeudi 18 septembre à 20h Peau d’âne Jacques Demy.

Jeudi 25 septembre à 20h Le règne animal Thomas Cailley.

Jeudi 2 octobre à 20h Elephant man David Lynch.

Jeudi 9 octobre à 20h L’enfant sauvage François Truffaut.

Jeudi 16 octobre à 20h Animal Cyril Dion.

Et pour petits et grands, des séances en famille sont proposées pour aborder par un autre regard le sujet de l’exposition

Mercredi 22 octobre à 14h Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Gints Zilbalodis.

Mercredi 29 octobre à 14h Ponyo sur la falaise Hayao Miyazaki.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Entrée selon les tarifs habituels du cinéma. Billetterie sur place Cinéma Les Studios, 136 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest. .

