Cycle Cinéma du Musée Marzelles Cinéma le Plaza Marmande

Cycle Cinéma du Musée Marzelles

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le Musée Albert Marzelles et le cinéma le Plaza s’associent pour la projection du film Miraï, ma petite sœur.

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Cycle Cinéma du Musée Marzelles

As part of the exhibition Figures d?enfance, the Musée Albert Marzelles and the cinema le Plaza join forces to screen the film Miraï, ma petite s?ur.

German : Cycle Cinéma du Musée Marzelles

Im Rahmen der Ausstellung Figures d’enfance zeigen das Musée Albert Marzelles und das Kino Le Plaza gemeinsam den Film Miraï, ma petite s?ur.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Figures d’enfance, il Musée Albert Marzelles e il cinema Plaza si uniscono per proiettare il film Miraï, ma petite s?ur.

Espanol : Cycle Cinéma du Musée Marzelles

En el marco de la exposición Figures d’enfance, el museo Albert Marzelles y el cine Plaza se asocian para proyectar la película Miraï, ma petite s?ur.

