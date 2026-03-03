Cycle Cinéma du Musée Marzelles Cinéma le Plaza Marmande
Cycle Cinéma du Musée Marzelles Cinéma le Plaza Marmande dimanche 8 mars 2026.
Cycle Cinéma du Musée Marzelles
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite, le Musée Albert Marzelles et le cinéma le Plaza s’associent pour la projection du film Mustang .
Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite, le Musée Albert Marzelles et le cinéma le Plaza s’associent pour la projection du film Mustang . .
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cycle Cinéma du Musée Marzelles
As part of the rosemarguerite exhibition, the Musée Albert Marzelles and the cinema le Plaza join forces to screen the film Mustang .
L’événement Cycle Cinéma du Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Val de Garonne