Cycle Cinéma du Musée Marzelles Cinéma le Plaza Marmande

Cycle Cinéma du Musée Marzelles

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite, le Musée Albert Marzelles et le cinéma le Plaza s’associent pour la projection du film Mustang .

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Cycle Cinéma du Musée Marzelles

As part of the rosemarguerite exhibition, the Musée Albert Marzelles and the cinema le Plaza join forces to screen the film Mustang .

L’événement Cycle Cinéma du Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Val de Garonne