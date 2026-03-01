Cycle cinéma LGBTQIA+ Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Cycle cinéma LGBTQIA+

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-28

Le cinéma Les Cinéastes lancent cette année la première édition d’un cycle LGBTQIA+, en partenariat avec Homogène (centre Lgbt du Mans). Au programme 7 films et de nombreuses soirées animées, comme un bingo drag, une rencontre avec la réalisatrice Cato Kusters autour de son film Julian et un quiz.

Le cinéma Les Cinéastes lancent cette année la première édition d’un cycle LGBTQIA+, en partenariat avec Homogène (centre Lgbt du Mans).

À l’heure où les droits de la communauté LGBTQIA+ régressent dans de nombreux pays, il nous semble important et nécessaire de créer un espace de liberté et de résistance joyeuse. La haine s’immisce trop facilement dans les discours politiques et dans les médias mainstream. Face à l’homophobie décomplexée et à la stigmatisation des personnes trans, liée à la montée de l’extrême droite, la communauté LGBTQIA+ est d’autant plus déterminée à rester visible, fière et éveillée.

Ce cycle est une invitation à célébrer la beauté, la richesse des diversités et à tisser des liens.

Nous tenons à offrir, tout au long de l’année, une visibilité légitime aux œuvres cinématographiques et aux récits queer. Ce cycle permet de créer des temps d’échange et de partage précieux autour de films contemporains et cultes. Les personnes LGBTQIA+ trop souvent marginalisées et invisibilisées, dans la vie comme dans la culture du fait qu’iels ne sont pas dans la norme, ont dû inventer leurs propres récits. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir des cinéastes LGBTQIA+ qui fassent appel à des acteur.ices concernées, pour une meilleure représentation.

Les thématiques que l’on retrouve dans le cinéma LGBTQIA+ comme les identités de genre, l’émancipation, les sexualités et faire famille autrement sont quelque part universelles.

Pour cette première édition nous vous proposons notamment une soirée de lancement festive avec un bingo drag avant le film culte The rocky horror picture show, une rencontre avec la réalisatrice Cato Kusters de Julian, une soirée avec Homogène pour la journée du souvenir trans et un quiz sur le cinéma LGBTQIA+ après la séance de Carol.

ANIMATIONS

Samedi 28 mars > 18h30 BINGO DRAG dans le hall à 18h30, animé par la Drag Queer Pecno Touffe du collectif manceau Blue Dollz. Vous pourrez vous désaltérer pendant le bingo grâce au bar tenu par l’association Homogène.

Bingo sur réservation à reservations@les-cineastes.fr

Lundi 30 mars > 20h30 Ciné-rencontre autour du film Julian, en présence de la réalisatrice Cato Kusters.

Émission Radio Alpa dans le hall du cinéma à 19h, avec comme invité.es Cato Kusters, réalisatrice, Remi Rouzies chargé de missions à Homogène et Nolwenn Lebas assistante de programmation aux Cinéastes discussion sur l’actualité des droits LGBTQIA+

Mardi 31 mars > 20h30 24 heures à New York, Dans le cadre de la journée internationale de visibilité transgenre séance présentée par l’association Homogène.

Vendredi 3 avril > 20h30 Soirée quiz sur le cinéma LGBTQIA+ à la suite de la projection de Carol. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

This year, Les Cinéastes cinema launches the first edition of an LGBTQIA+ cycle, in partnership with Homogène (Le Mans Lgbt center). The program includes 7 films and a number of evening events, such as drag bingo, a meeting with director Cato Kusters about her film Julian and a quiz.

L’événement Cycle cinéma LGBTQIA+ Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72