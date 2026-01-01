Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux
Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux vendredi 30 janvier 2026.
Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine
CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30 12:30:00
2026-01-30
Échangez et cuisinez avec une diététicienne sur la thématique déglutition et textures modifiées
CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 70 10 crt@ch-yssingeaux.fr
English :
Discuss and cook with a dietician on the theme of swallowing and modified textures
L’événement Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire