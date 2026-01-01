Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux

Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine

CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-01-30 12:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Échangez et cuisinez avec une diététicienne sur la thématique déglutition et textures modifiées

.

CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 70 10 crt@ch-yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discuss and cook with a dietician on the theme of swallowing and modified textures

L’événement Cycle d’actions aidants-aidés Atelier de cuisine Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire