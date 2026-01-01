Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux

Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand

CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-01-16 14:30:00

fin : 2026-01-16 16:30:00

2026-01-16

LOTO GOURMAND OUVERT A TOUS ! Découvrez les catégories alimentaires à travers des parties de loto endiablées, avec de nombreux lots gourmands à gagner !

CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 70 10 crt@ch-yssingeaux.fr

English :

GOURMET LOTTO OPEN TO ALL! Discover the different food categories through lively lotto games, with lots of gourmet prizes to be won!

L’événement Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire