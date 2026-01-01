Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux
Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand CRT Centre hospitalier Jacques Barrot Yssingeaux vendredi 16 janvier 2026.
Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand
CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-01-16 14:30:00
fin : 2026-01-16 16:30:00
2026-01-16
LOTO GOURMAND OUVERT A TOUS ! Découvrez les catégories alimentaires à travers des parties de loto endiablées, avec de nombreux lots gourmands à gagner !
CRT Centre hospitalier Jacques Barrot 20 avenue de la Marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 70 10 crt@ch-yssingeaux.fr
English :
GOURMET LOTTO OPEN TO ALL! Discover the different food categories through lively lotto games, with lots of gourmet prizes to be won!
L’événement Cycle d’actions aidants-aidés loto gourmand Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire