Cycle d'ateliers Carnets Musette – Résidence Kenkiz Guérande, 16 mai 2025 10:00, Guérande.

Loire-Atlantique

Cycle d'ateliers Carnets Musette Résidence Kenkiz Ecoquartier de la Maisonneuve Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-06-06 12:30:00

2025-05-16

2025-05-23

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

Cette proposition d’ateliers est destinée aux proches des personnes âgées (conjoints, enfants, petits-enfants…) qui se trouvent être leurs aidants au quotidien.

Les personnes manifestent souvent des signes d’épuisement tant la charge mentale est importante et il est nécessaire de leur offrir un espace d’expression et d’écoute pour les soutenir.

C’est ce que les ateliers de Journal Créatif permettent un moment pour soi, pour se ressourcer, pour expérimenter des techniques d’auto-apaisement, à la fois ludiques et créatives, tout cela au sein d’un groupe non jugeant, bienveillant et solidaire.

Ateliers organisés par Marie Rocher, orthophoniste. .

Résidence Kenkiz Ecoquartier de la Maisonneuve

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 40 83 76 carnetsmusette@mailo.com

