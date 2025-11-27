Cycle d’ateliers d’écriture de rap Médiathèque de la Canopée Paris

1, 2, 3, 4 ateliers : c’est toi qui choisit à quelle fréquence tu viens y assister !

Au programme, quatre axes sont susceptibles d’être abordés en fonction du temps et du niveau des participants : la forme, le sens, le rythme et le timbre.

Deux heures ça va passer vite !

Ps : scène ouverte le vendredi 17 avril à 19h, n’oublies pas de manifester ton intérêt pour y participer

Sur inscription obligatoire. Ces ateliers sont gratuits.

Ces ateliers sont proposés dans le cadre des Nuits de la Lecture « Villes et Campagnes », ainsi que de la L2P Convention, du 12 au 14 mars au centre La Place. Nous remercions également l’association Nine Art, co-porteuse du projet.

Que vous soyez néophyte, débutant, en progression ou confirmé, venez écrire vos textes de rap sous la direction d’un professionnel !

Le vendredi 03 avril 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 13 mars 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 20 février 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T19:00:00+01:00

fin : 2026-04-03T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-30T18:00:00+02:00_2026-01-30T20:00:00+02:00;2026-02-20T18:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00;2026-03-13T18:00:00+02:00_2026-03-13T20:00:00+02:00;2026-04-03T18:00:00+02:00_2026-04-03T20:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee