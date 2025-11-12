Cycle d’ateliers informatiques « Sécurité en ligne » pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Cycle d’ateliers informatiques « Sécurité en ligne » pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris mercredi 12 novembre 2025.

Les formateurs KOCOYA sont des étudiants, passionnés par les nouvelles technologies. Leur pédagogie vous permettra de vous familiariser avec les outils numériques tout en passant un moment convivial. A défaut, vous utiliserez le matériel de la médiathèque, mais vous pouvez venir avec votre propre matériel !

Sujets abordés :

→ Vérifier la fiabilité d’un site Internet

→ Réaliser un achat en ligne en toute sécurité

→ Reconnaître les mails et SMS malveillants (arnaques, phishing)

→ Ludique, grâce à la mallette Cybermalveillance.gouv.fr

Modalités :

– Sur inscription obligatoire (à partir du 15 octobre)

– être à la retraite

– l’inscription vaut pour toutes les dates : mercredi 12 novembre, mercredi 19 novembre et mercredi 26 novembre de 9h45 à 11h45

Durée : 3 ateliers de 2h

ATTENTION, votre inscription vaut pour toutes les séances. Merci de nous appeler ou de nous prévenir par mail en cas d’impossibilité.

Vous souhaitez naviguer sur Internet en toute sécurité ? Vous souhaitez apprendre grâce à un cours collectif gratuit ? Inscrivez-vous pour un cycle de 3 séances de 2h !

gratuit Public adultes. A partir de 60 ans.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 10 passage de la CanopéeParis

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee