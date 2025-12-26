Cycle de 3 balades pour découvrir la nature de Bellevue à Sainte-Anne #3, Quartier Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:00 – 12:00

Gratuit : non Sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Bellevue, Chantenay et Sainte-Anne, un voyage au fil de la nature et des saisons !Olivia vous invite à débuter 2026 par un cycle de 3 rdv sur 3 mois pour relier ces 3 quartiers par leur Nature ! Une occasion inédite de découvrir des espaces de nature parfois méconnus du sud ouest nantais. Parcs, jardins familiaux, petits chemins, pieds d’immeubles nous permettront aussi de suivre l’évolution saisonnière, de l’hiver au début du printemps.> Ce cycle est pensé pour vous permettre de conforter vos connaissances botaniques et naturalistes au fil des rdv. Mais les balades peuvent être prises aussi individuellement. LE PROGRAMME• Samedi 24/01 : Bellevue (Jardins du bois de la Musse/Bois de la Musse/Place des Lauriers).• Samedi 14/02 : De Bellevue à Chantenay (coteaux du Bois Hardy, parc de la Boucardière)• Samedi 14/03 : De Chantenay à Sainte-Anne (parc des Oblates, belvédères) Durée : 1h30 à 2h // Rdv à 10h – fin 12h au plus tard – Lieux de rdv communiqué à la réservation, accesibles facilement en bus C20 et tram 1Public : adultes – familles (enfants dès 8 ans)Tarifs : 15€ / étudiants et carte blanche : 8€ / Réduction pour les associations de ces quartiers > Tous les détails sur www.lesbaladesdolivia.fr/ et facebook/BaladesOlivia

Quartier Bellevue Nantes 44100

0679818516



