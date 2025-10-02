Cycle de 4 conférences autour de l’écologie en architecture Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville Paris

Cycle de 4 conférences autour de l’écologie en architecture Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville Paris jeudi 2 octobre 2025.

le 2 octobre : Post-guerre : une reconstruction écologique est-elle possible ?

le 9 octobre : Le réemploi à l’heure de sa massification

le 16 octobre : Construire en terre, une autre manière de travailler ?

le 23 octobre : Architecture et vulnérabilité.

Ensemble nous questionnerons la manière de construire écologiquement : peut-on bâtir sans repenser nos modes et conditions de productions ? comment promouvoir des matériaux « durables » sans interroger leur origine et leur mise en œuvre ? la construction écologique peut-elle fonder une nouvelle déontologie pour la profession d’architecte ?

Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 23 octobre 2025 :

jeudi

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T19:00:00+02:00_2025-10-02T21:00:00+02:00;2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T21:00:00+02:00;2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00;2025-10-23T19:00:00+02:00_2025-10-23T21:00:00+02:00

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris

https://www.paris-belleville.archi.fr/reparer-le-monde-bati/ +33675958055 stephanie.guyard@paris-belleville.archi.fr https://www.facebook.com/photo?fbid=1375295827887901&set=pcb.1375295854554565 https://www.facebook.com/photo?fbid=1375295827887901&set=pcb.1375295854554565