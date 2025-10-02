Cycle de 4 conférences autour de l’écologie en architecture Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville Paris
Cycle de 4 conférences autour de l’écologie en architecture Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville Paris jeudi 2 octobre 2025.
le 2 octobre : Post-guerre : une reconstruction écologique est-elle possible ?
le 9 octobre : Le réemploi à l’heure de sa massification
le 16 octobre : Construire en terre, une autre manière de travailler ?
le 23 octobre : Architecture et vulnérabilité.
Ensemble nous questionnerons la manière de construire écologiquement : peut-on bâtir sans repenser nos modes et conditions de productions ? comment promouvoir des matériaux « durables » sans interroger leur origine et leur mise en œuvre ? la construction écologique peut-elle fonder une nouvelle déontologie pour la profession d’architecte ?
Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 23 octobre 2025 :
jeudi
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris
https://www.paris-belleville.archi.fr/reparer-le-monde-bati/ +33675958055 stephanie.guyard@paris-belleville.archi.fr https://www.facebook.com/photo?fbid=1375295827887901&set=pcb.1375295854554565 https://www.facebook.com/photo?fbid=1375295827887901&set=pcb.1375295854554565