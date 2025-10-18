Cycle de 4 conférences sur le béton, matériau de la Reconstruction à Boulogne-sur-Mer et son héritage (entretien, restauration) Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Cycle de 4 conférences sur le béton, matériau de la Reconstruction à Boulogne-sur-Mer et son héritage (entretien, restauration) Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Cycle de 4 conférences sur le béton, matériau de la Reconstruction à Boulogne-sur-Mer et son héritage (entretien, restauration) Samedi 18 octobre, 14h00 Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Gratuit. Informations auprès du service Ville d’art et d’histoire – 03.91.90.02.95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Cycle de conférences ouvertes à tous sur le béton, de son emploi dans la Reconstruction à sa restauration contemporaine

14 h – Présentation de l’événement et 1e conférence « Reconstruire Boulogne-sur-Mer : un chantier d’exception »

par Eneline Guette, conservatrice, cheffe de projet Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer

14 h 45 – Conférence « Pathologies et désordres du béton : comprendre pour préserver »

par Elisabeth Marie-Victoire, responsable du pôle béton, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

15 h 30 – Conférence « Entretenir et restaurer le béton : des solutions existent »

par Valérie Defives et Loïc Levin, architectes des Bâtiments de France – Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais, DRAC des Hauts de France

16 h 15 – Conférence « Financer son projet de restauration »

par Camille Bayaert – Fondation du Patrimoine

16 h 40 – Conclusion et échanges avec le public. Visite de l’exposition

Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer place Godefroy de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cycle de conférences ouvertes à tous sur le béton, de son emploi dans la Reconstruction à sa restauration contemporaine

©Service Ville d’art et d’histoire – Boulogne-sur-Mer