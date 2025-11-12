Cycle de 6 concerts pédagogiques Montbazens
Cycle de 6 concerts pédagogiques Montbazens mercredi 12 novembre 2025.
Cycle de 6 concerts pédagogiques
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2025-11-12 2025-12-09 2026-01-14 2026-02-12 2026-03-11 2026-04-08
Après la série des concerts pédagogiques de musique baroques, le moulin de la culture vous propose à nouveau un cycle de 6 concerts de musique traditionnelle (violon, cabrette, accordéon, chants du monde). Participation libre. Renseignements 05 65 63 77 94 ou mediatheques.montbazens@gmail.com .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 mediatheques.montbazens@gmail.com
