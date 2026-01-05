CYCLE DE CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES LES ARTS DU FEU avenue Victor Hugo Rodez

CYCLE DE CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES LES ARTS DU FEU

ON FIRE. Cycles de conférences sur les arts du feu au musée Soulages

En 2026, le musée Soulages déclinera un ensemble de quatre cycles de conférences en lien avec l’actualité de sa programmation. Le tout premier, mettant à l’honneur le parcours autres noirs de Bernard Dejonghe à découvrir au fil de la collection permanente jusqu’au 22 mars, sera ainsi dédié aux arts du feu. Cet art, qui a traversé les siècles sans jamais perdre de sa vitalité, possède une très forte dimension technique, une puissante matérialité qui en a fait sa force partout où elle a été explorée. La céramique tout comme l’art du verre n’a eu de cesse de se réinventer, les artistes contemporains explorent de nouvelles formes, textures, couleurs et techniques tout en s’inspirant de savoir-faire anciens. Ainsi, l’œuvre de Bernard Dejonghe, entre lumière et matière, semble intemporelle, puiser sa source dans des temps géologiques anciens. Ses verres et céramiques dialoguent parfaitement avec l’art de Pierre Soulages, qui lui aussi se réfère aux temps lointains, et s’est également adonné à ces techniques.

Ce premier cycle de conférences propose ainsi d’explorer diverses facettes des arts du feu, en croisant les regards d’historiens, de scientifiques et d’artistes. À l’occasion du finissage du parcours, l’artiste nous fera ainsi l’honneur de sa présence et viendra à la rencontre du public.



Au programme, dans l’auditorium du musée :

Mercredi 21 janvier 2026 à 18 h 30 : Soulages et les arts du feu par Julien Arquié, médiateur au musée Soulages.

Dans le cadre du parcours consacré à Bernard Dejonghe, cette conférence est l’occasion de rappeler les différentes expérimentations de Soulages hors du domaine de la peinture. Trois axes sont choisis pour développer cette thématique : le verre, le bronze et la céramique ; des techniques que l’artiste a exploré de son propre chef ou pour répondre à des commandes prestigieuses.

Gratuit sur réservation : https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-soulages-et-les-arts-du-feu-mercredi-21-janvier-2026-a-18-h-30/

Mercredi 4 février 2026 à 18 h 30 : Les énergies de la terre par Jean-Charles Hameau, conservateur du patrimoine et directeur du musée national Adrien Dubouché de Limoges.

Gratuit sur réservation : https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-les-energies-de-la-terre-mercredi-4-fevrier-2026-a-18-h-30/

Samedi 21 mars 2026 à 16 h : à l’occasion du finissage de l’exposition, rencontre entre Bernard Dejonghe et Violaine Sautter, directrice de recherche au CNRS, chercheuse en géologie planétaire.

Gratuit sur réservation : s’inscrire prochainement



D’autres cycles suivront dans l’année, notamment en lien avec les expositions dédiées à Hiroshi Sugimoto qui sera présentée au musée Soulages du 11 avril au 13 septembre 2026 et à Louise Nevelson à partir du mois d’octobre. Un cycle en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) abordera une thématique en lien avec l’architecture, si présente au musée Soulages. Nous vous en dirons plus bientôt, restez informés ! .

