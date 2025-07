Cycle de conférences 200 ans de Trouville-sur-Mer Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

À l’occasion des 200 ans de la découverte de Trouville-sur-Mer par Charles Mozin, la ville vous invite à un cycle de conférences estivales. Rendez-vous les 9 juillet, 23 juillet, 6 août et 20 août, à 18h à l’Hôtel de Ville.

Au fil des séances, plongez dans l’histoire fascinante de Trouville, ses origines, ses évolutions, et découvrez ses habitants les plus illustres. Une occasion unique d’enrichir votre connaissance de la ville et de célébrer deux siècles d’histoire locale.

Entrée libre.

English : Cycle de conférences 200 ans de Trouville-sur-Mer

To mark the 200th anniversary of the discovery of Trouville-sur-Mer by Charles Mozin, the town invites you to a series of summer lectures. Dates: July 9, July 23, August 6 and August 20, at 6 p.m. at the Town Hall.

As the sessions unfold, delve into the fascinating history of Trouville, its origins and evolution, and discover its most illustrious inhabitants. A unique opportunity to enrich your knowledge of the town and celebrate two centuries of local history.

Free admission.

German : Cycle de conférences 200 ans de Trouville-sur-Mer

Anlässlich des 200. Jahrestags der Entdeckung von Trouville-sur-Mer durch Charles Mozin lädt die Stadt Sie zu einer Reihe von Sommervorträgen ein. Treffen Sie sich am 9. Juli, 23. Juli, 6. August und 20. August, jeweils um 18 Uhr im Rathaus.

Tauchen Sie im Laufe der Sitzungen in die faszinierende Geschichte Trouvilles ein, seine Ursprünge, seine Entwicklungen und lernen Sie seine berühmtesten Einwohner kennen. Eine einzigartige Gelegenheit, Ihre Kenntnisse über die Stadt zu erweitern und zwei Jahrhunderte lokaler Geschichte zu feiern.

Freier Eintritt.

Italiano :

In occasione del 200° anniversario della scoperta di Trouville-sur-Mer da parte di Charles Mozin, la città vi invita a una serie di conferenze estive. Partecipate il 9 luglio, il 23 luglio, il 6 agosto e il 20 agosto alle 18.00 presso il Municipio.

Durante le sessioni, approfondite l’affascinante storia di Trouville, le sue origini e il suo sviluppo, e scoprite i suoi abitanti più illustri. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza della città e celebrare due secoli di storia locale.

Ingresso libero.

Espanol :

Con motivo del bicentenario del descubrimiento de Trouville-sur-Mer por Charles Mozin, la ciudad le invita a una serie de conferencias de verano. Acompáñenos los días 9 de julio, 23 de julio, 6 de agosto y 20 de agosto a las 18.00 horas en el Ayuntamiento.

A medida que avancen las sesiones, adéntrese en la fascinante historia de Trouville, sus orígenes y su desarrollo, y descubra a sus habitantes más ilustres. Es una ocasión única para ampliar sus conocimientos sobre la ciudad y celebrar dos siglos de historia local.

Entrada gratuita.

