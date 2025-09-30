Cycle de conférences Art Décoratif Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien Valence
Cycle de conférences Art Décoratif Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 16 décembre 2025.
Cycle de conférences Art Décoratif
Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Etudiant, chômeur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16 16:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Venez découvrir l’univers de l’Art Déco lors de trois conférences en présence de Gilles Genty, historien de l’art, ancien chargé de cours à l’École du Louvre.
.
Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr
English :
Discover the world of Art Deco at three lectures by Gilles Genty, art historian and former lecturer at the École du Louvre.
German :
Entdecken Sie die Welt des Art Deco bei drei Vorträgen mit Gilles Genty, Kunsthistoriker und ehemaliger Lehrbeauftragter an der École du Louvre.
Italiano :
Scoprite il mondo dell’Art Déco con tre conferenze di Gilles Genty, storico dell’arte ed ex docente dell’École du Louvre.
Espanol :
Descubra el mundo del Art Déco en tres conferencias de Gilles Genty, historiador del arte y antiguo profesor de la École du Louvre.
L’événement Cycle de conférences Art Décoratif Valence a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme