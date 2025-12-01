Cycle de conférences autour de l’exposition Zadkine Art déco Bibliothèque André Malraux Paris

En 2025, le musée Zadkine célèbre les cent ans de l’Art déco en mettant en lumière les liens qu’a noués le sculpteur Ossip Zadkine avec les arts décoratifs dans les années 1920-1930.

À travers plus de 90 œuvres – des sculptures mais également des objets et du mobilier – cette exposition évoque, pour la première fois, les relations qu’entretenait Zadkine avec certains grands décorateurs de la période Art déco, tels Eileen Gray ou Marc Du Plantier, ainsi que la parenté d’inspiration qui unit leurs créations. Grâce à de nombreux prêts – provenant tant de collections privées que d’institutions prestigieuses comme le musée des Beaux-Arts d’Anvers, la manufacture de Sèvres, le Mobilier national ou le musée des Années 30 à Boulogne – il est ainsi possible de donner la mesure du talent de Zadkine, artiste complet et passionné par la beauté et la variété des matières.

Ce partenariat donnera lieu à un cycle de trois conférences autour de l’Art Déco.

Jeudi 11 Décembre 2025, 19h : Montparnasse Art déco par Maurice Culot

Architecte et historien de l’architecture, Maurice Culot revient sur l’histoire du quartier Montparnasse à travers des monuments et des décors emblématiques de l’Art déco parisien, tel le décor du célèbre restaurant la Coupole boulevard de Montparnasse.

Jeudi 15 janvier 2026, 19h : Le bijou Art déco

(conférencier non précisé)

La conférence revient sur l’âge d’or que connaissent la joaillerie et les industries du luxe dans les années 1920-1930.

Jeudi 12 février 2026, 19h : L’Art Déco des régions par Sung Moon Cho

À l’occasion de l’exposition organisée au musée de Valence, Sung Moon Cho, historienne de l’art et commissaire de l’exposition, propose au public de redécouvrir un pan méconnu de l’Art déco : l’Art déco des régions. Plusieurs mouvements artistiques régionalistes, de la Bretagne au Sud de la France, ont en effet repris le vocabulaire Art déco pour donner forme à des oeuvres modernes et audacieuses.

Pour en savoir plus sur l’exposition et sur la programmation consulter le site du musée Zadkine.

Réservation conseillée auprès du musée, à l’adresse zadkine.reservations@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33184821455 zadkine.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme