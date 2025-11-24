Cycle de conférences Coeur de femmes Rencontre Santé Salle Charlotte Chaze Romans-sur-Isère

Cycle de conférences Coeur de femmes Rencontre Santé

Salle Charlotte Chaze 4 rue Etienne Dolet Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-24 14:30:00

fin : 2025-12-15 16:30:00

2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15

Le CCAS de Romans et le CPTS Solidar organisent, à l’initiative de la Mutualité Française, un cycle de conférences concernant la prévention des maladies cardiovasculaires.

Salle Charlotte Chaze 4 rue Etienne Dolet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 23 centreactionsociale@ville-romans26.fr

English :

The CCAS de Romans and CPTS Solidar are organizing a series of conferences on the prevention of cardiovascular disease, on the initiative of Mutualité Française.

German :

Das CCAS von Romans und das CPTS Solidar organisieren auf Initiative der Mutualité Française eine Vortragsreihe zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Italiano :

La CCAS di Roma e il CPTS Solidar organizzano una serie di conferenze sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, su iniziativa della Mutualité Française.

Espanol :

La CCAS de Romans y el CPTS Solidar organizan un ciclo de conferencias sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, por iniciativa de la Mutualité Française.

