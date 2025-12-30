Cycle de conférences des Amis du Musée Henri Martin Place Bessières Cahors

Cycle de conférences des Amis du Musée Henri Martin Place Bessières Cahors lundi 9 février 2026.

Place Bessières Espace Clément-Marot Cahors Lot

Début : 2026-02-09 18:30:00
fin : 2026-06-01

2026-02-09 2026-03-16 2026-04-13 2026-06-01 2026-09-28

Les Amis du Musée de Cahors Henri-Martin proposent, pour la saison 2026, un cycle de conférences consacré à l’histoire de l’art et à la création artistique
Les Amis du Musée de Cahors Henri-Martin proposent, pour la saison 2026, un cycle de conférences consacré à l'histoire de l'art et à la création artistique. Tout au long de l'année 2026, des spécialistes, historiens de l'art, conservateurs et critiques invitent le public à découvrir des thématiques variées, de l'architecture contemporaine au vitrail moderne, en passant par les grands courants artistiques et figures majeures de l'art des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

Ces rendez-vous réguliers offrent un temps d'échange accessible à tous, au cœur de Cahors.

asso.amhm@gmail.com

For the 2026 season, the Friends of the Musée de Cahors Henri-Martin are offering a series of lectures on art history and artistic creation

