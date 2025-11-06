Cycle de conférences d’histoire de l’art « L’exposition de soi : politiques de l’intime » EPF Engineering School Saint-Nazaire

Cycle de conférences d’histoire de l’art « L’exposition de soi : politiques de l’intime » EPF Engineering School Saint-Nazaire jeudi 6 novembre 2025.

Cycle de conférences d’histoire de l’art « L’exposition de soi : politiques de l’intime » EPF Engineering School Saint-Nazaire 6 novembre 2025 – 12 mars 2026, certains jeudis Sur inscription. Tarif : 6 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail, les bénéficiaires du RSA et les élèves de l’École des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire et de l’EPF (sur présentation de justificatifs).

Cycle de conférences proposé par Le Grand Café et l’École des Beaux-Arts Nantes – Saint-Nazaire, site de Saint-Nazaire autour de la question de l’intime dans l’histoire de l’art.

Le Grand Café et l’École des Beaux-Arts proposent un nouveau cycle de conférences en histoire de l’art autour de la thématique de l’intime. Étonnamment, cette question a émergé tardivement en histoire : dans les années 1980 elle a servi à qualifier la séparation entre vie publique et vie privée, en accordant à cet espace une portée politique. L’art est le mode d’expression privilégié de l’intime.

À l’ère des réseaux sociaux et des écrans connectés, la frontière entre le privé et le public tend à se dissoudre : exhibition, narcissisme… envahissent la sphère publique, rendant essentiel le besoin de définir où l’intime se loge aujourd’hui.

Les conférences sont menées par Ilan Michel, critique d’art.

**Calendrier :**

Jeudi 16 octobre à 18h30 : Une chambre à soi

Jeudi 6 novembre à 18h30 : Jeu de miroirs : voir et être vu·e

Jeudi 4 décembre à 18h30 : Intense proximité

Jeudi 15 janvier à 18h30 : Dans la peau

Jeudi 12 février à 18h30 : Dévoiler la maladie

Jeudi 12 mars à 18h30 : Réseaux sociaux, exhibition et surveillance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T19:30:00.000+01:00

1

publicsgrandcafe@saintnazaire.fr 0251766701

EPF Engineering School 64 rue Henri Gautier 44600 Saint-Nazaire Ville Port Saint-Nazaire 44603 Loire-Atlantique