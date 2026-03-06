Cycle de conférences d’histoire de l’art Salle Kergadec Penmarch
Salle Kergadec 159 rue des Ecoles Penmarch Finistère
Début : 2026-03-06
fin : 2026-06-26
Conférencier-voyageur en histoire de l’art Jean Deulceux animera les conférences.
Programme
6 mars à 19h Léonard de Vinci
3 avril à 19h Salvador Dali
15 mai à 19h Frida Kahlo
5 juin à 19h Le Caravage
26 juin à 19h Claude Monet
Organisation l’association Passions Bigoudènes.
Libre participation .
Salle Kergadec 159 rue des Ecoles Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 52 05 10 85
