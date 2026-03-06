Cycle de conférences d’histoire de l’art Salle Kergadec Penmarch

Cycle de conférences d’histoire de l’art

Salle Kergadec 159 rue des Ecoles Penmarch Finistère

Conférencier-voyageur en histoire de l’art Jean Deulceux animera les conférences.

Programme

6 mars à 19h Léonard de Vinci

3 avril à 19h Salvador Dali

15 mai à 19h Frida Kahlo

5 juin à 19h Le Caravage

26 juin à 19h Claude Monet

Organisation l’association Passions Bigoudènes.

Libre participation .

