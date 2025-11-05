Cycle de conférences Drapés et… Vanités Salle de conférence IND Valence
Cycle de conférences Drapés et… Vanités Salle de conférence IND Valence mercredi 5 novembre 2025.
Cycle de conférences Drapés et… Vanités
Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Etudiant, chômeur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10
Venez découvrir le motif drapé et les Vanités lors de différentes conférences.
Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr
English :
Come and discover the draped motif and the Vanities at various conferences.
German :
Erfahren Sie in verschiedenen Vorträgen mehr über das Drapiermotiv und die Vanitas.
Italiano :
Venite a scoprire il motivo del drappeggio e la Vanitas in occasione di varie conferenze.
Espanol :
Venga a descubrir el motivo drapeado y las Vanitas en varias conferencias.
