Cycle de conférences Du scandale dans l’art Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien Valence

Cycle de conférences Du scandale dans l’art

Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Etudiant, chômeur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02 16:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Venez découvrir les artistes qui ont fait parler d’eux avec Pascale Lépinasse, historienne de l’art.

.

Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

English :

Come and discover the artists who have made a name for themselves with art historian Pascale Lépinasse.

German :

Lernen Sie mit der Kunsthistorikerin Pascale Lépinasse Künstler kennen, die von sich reden gemacht haben.

Italiano :

Venite a scoprire gli artisti che si sono affermati con la storica dell’arte Pascale Lépinasse.

Espanol :

Acompañe a la historiadora del arte Pascale Lépinasse para conocer mejor a los artistas que se han hecho un nombre.

L’événement Cycle de conférences Du scandale dans l’art Valence a été mis à jour le 2025-10-27 par Valence Romans Tourisme