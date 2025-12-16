Cycle de conférences et rencontres avec Edith Kauffer faculté de droit et de science politique – Rennes Rennes 14 janvier – 5 février 2026 Ille-et-Vilaine

Le laboratoire IODE accueillera Edith Kauffer du 12 janvier au 11 février 2026 en tant que chercheuse invitée. Consultez le programme de ses conférences et rencontres.

### Projet de recherche

À partir du 12 janvier 2026 et pour un mois, le laboratoire IODE accueillera Edith Kauffer, dans le cadre d’une chaire des Amériques de l’Institut des Amériques de Rennes.

Chercheuse au Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) au Mexique, Edith Kauffer est politiste, ses recherches portent sur les bassins versants transfrontaliers, les dimensions politiques de l’eau et de l’extraction des sédiments fluviaux, les frontières, le genre et l’eau dans des terrains situés dans le sud du Mexique et en Amérique centrale.

### Cycle de conférences et rencontres

* **Mercredi 14 janvier 2026** à 14 heures, Faculté de droit et de science politique, salle 209 – _Le droit humain à l’eau et à l’assainissement au Mexique et en Amérique centrale : principes et réalités_

* **Jeudi 22 janvier 2026** à 14 heures, Faculté de droit et de science politique, salle 209 – _L’extraction des sédiments fluviaux en Amérique latine : entre régulation nationale et gouvernance locale_

* **Mercredi 4 février 2026** à 16 heures. En partenariat avec le Groupe d’Arènes de Recherche et d’Approches sur le Genre et les Sexualités (GARAGES) (salle à confirmer) – _Genre et harcèlement sexuel dans le monde académique mexicain : un cadre juridique actualisé mais quelle mise en œuvre ?_

* **Jeudi 5 février 2026** à 16 heures, Faculté de droit et de science politique,salle 211 – _Du droit international à la politique nationale : fleuves et bassins versants transfrontaliers (Amérique centrale et sud du Mexique)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T18:00:00.000+01:00

faculté de droit et de science politique – Rennes 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



