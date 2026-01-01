Cycle de conférences Figuration et transfiguration du corps LUX scéne nationale Valence

Cycle de conférences Figuration et transfiguration du corps

LUX scéne nationale 36 avenue Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 16:00:00

fin : 2026-01-29 17:30:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-26 2026-03-12

Qu’en est-il de l’image de notre corps au 21e siècle ? Humains, nous sommes entourés et nourris de la surabondance de ces images de corps qui excèdent en nombre leur présence réelle.

LUX scéne nationale 36 avenue Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

English :

What about our body image in the 21st century? As human beings, we are surrounded and nourished by an overabundance of body images that outnumber their real presence.

